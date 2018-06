La storia di Elisabetta e Evelina, le gemelline nate unite per il fegato: la storia che ha commosso tutti

La storia di Elisabetta e Evelina, le gemelline nate unite per il fegato: un miracolo. Sono nate con il fegato in comune, dopo mesi di angoscia sono state separate al Papa Giovanni XXIII e sono tornate a casa. Elisabetta e Evelina sono nate il 23 agosto a Bergamo e nel reparto di Neonatologia hanno passato i primi mesi della loro vita. Sono venute al mondo unite all’altezza dell’addome con il fegato in comune. Papà Federico di 37 anni, ex calciatore del Mantova ora proprietario di un’agenzia viaggia a Cremona, e mamma Claudia, docente delle superiori, non hanno mai lasciato le loro manine. Hanno sempre creduto che alla fine le loro piccole ce l’avrebbero fatta anche se la possibilità di sopravvivenza in situazioni analoghe è stimata al 50%. Il 31 gennaio 2017 le piccoline sono state separate. Il chirurgo Maurizio Cheli prima dell’intervento si è fatto benedire le mani da don Paolo. E’ entrato in sala operatoria insieme ai colleghi Giuseppe Locatelli e Michele Colledan. “L’incidenza di nascite di gemelli siamesi è stimata in una ogni 200 mila – ha spiegato il medico al Corriere della Sera. Nel mondo vengono operati dai 6 agli 8 casi ogni anno. I centri più attivi sono New York e Londra. In Italia questo è il terzo caso in pochi mesi, dopo i due interventi eseguiti al Bambino Gesù di Roma su bambini nati all’estero”. Ora le piccole stanno bene, il 4 marzo sono state dimesse.