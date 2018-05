La storia di Sissy la Poliziotta in coma da un anno con un proiettile in testa. Leggila e lascia una pensiero per lei. Ci sono molte domande sul suo caso. Ci si chiede se fosse sola o se qualcuno la stesse aspettando. Il caso sarebbe tornato alla ribalta e ripreso dalla trasmissione Chi l’ha visto. Ma chi è Sissy e cosa le è accaduto? Sissy Trovato Mazza, agente penitenziaria ricoverata e oramai da un anno in coma. Recenti analisi hanno mostrato che sulla sua pistola di servizio non ci sono impronte, nemmeno le sue, quindi non avrebbe premuto lei il grilletto e presumibilmente a ridurla quasi in fin di vita sarebbe stato un altro. La donna, secondo la procura avrebbe tentato il suicidio e si sta pensando all’archiviazione. L’agente della polizia penitenziaria era andata a trovare una carcerata in degenza dopo il parto. La guardia carceraria viene ripresa mentre cerca la detenuta, non ha i guanti, un dettaglio importante ai fini delle indagini, visto che sull’arma con cui si sarebbe uccisa non ci sono impronte, quindi se avesse sparato ci sarebbero state almeno le sue. Sissy entra ed esce dalla pediatria, ma sembra essere molto tranquilla, a tratti anche sorridente.