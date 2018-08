Un boato e poi il terremoto di magnitudo 5.2. Torna la paura in Grecia dopo la scossa di magnitudo 5.5 avvertita a fine giugno. Questa volta il sisma ha colpito le città di Kardista e Trikala, nel Nord del Paese. Gli abitanti si sono riversati in strada, ma non sono stati segnalati né vittime né danni. Il terremoto è stato avvertito fino in Albania e in Puglia. Diverse segnalazioni sono giunte da Lecce e dal Brindisino.

fonte: Tgcom