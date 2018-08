«La vostra medicina può guarirmi, ma costa troppo. Se fosse vostro figlio a stare male?». Luis, 8 anni scrive all’azienda

Ha scritto una lettera a un’azienda farmaceutica per chiedere di abbassare il prezzo del farmaco necessario per il trattamento della sua malattia. Artefice di questo gesto è Luis, un bambino britannico di soli 8 anni, ma già molto sveglio.

La malattia

Il piccolo – affetto da fibrosi cistica, una malattia genetica invalidante – si era già rivolto alla premier Theresa May per far valere i suoi diritti, senza successo, così ha deciso di contattare direttamente i dirigenti della Vertex Pharmaceuticals, l’azienda che commercializza il prodotto. “Voi avete i farmaci necessari per farmi stare meglio e non dover passare tanto tempo in ospedale. Se vostro figlio avesse la fibrosi cistica capireste e ridurreste il prezzo”, ha scritto il bimbo nella lettera. Luis e altre centinaia di bambini avevano già cercato di sbloccare la situazione, scrivendo una lettera alla premier May, senza alcun risultato. “È un messaggio davvero semplice: si chiede all’azienda di abbassare il prezzo in modo che l’Nhs possa permetterselo. I nostri figli meritano le stesse possibilità che hanno tutti gli altri”, ha dichiarato alla Bbc la mamma di Luis. (Tgcom24)