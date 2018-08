«L’abbiamo fatto per i bambini». Residenti allestiscono PISCINA in pieno centro

L’anno scorso, nel quartiere Vucciria, a Palermo, i bambini facevano il bagno nella fontana del Garraffello. L’iniziativa aveva scatenato non poche polemiche, così per quest’estate alcuni residenti hanno pensato a un nuovo modo per far giocare i piccoli e per trovare un po’ di refrigerio: una piscina “fai da te”.

Il caso

Ma anche in questo caso non sono mancate le discussioni tra chi pensa che i bimbi “meno abbienti abbiano il diritto di fare il bagno” e chi invece urla al degrado. L’idea, come riporta Il Giornale di Sicilia, è di due famiglie la cui casa si trova nella piazza che ospita la piscina. (Tgcom24)