Nomade ladra arrestata, il giudice convalida l’arresto

Ladra di professione ma incinta, la donna era sicura di essere scarcerata e di tornare libera ma, il giudice Mariella Fino, ieri mattina, ha deciso di convalidare l’arresto e di disporre per la giovane mamma nomade la custodia cautelare in carcere. La notizia la riporta il gazzettino. La donna 22 enne senza fissa dimora, si era resa responsabile di 24 furti in abitazioni tra l’Italia, la Germania e l’Austria.