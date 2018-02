Ladri a scuola,presidio genitori-docenti

GENOVA, 10 FEB – Un sabato pomeriggio e una domenica a scuola per difenderla dai ladri. E’ l’iniziativa di genitori, studenti e docenti delle scuole medie Don Milani e Colombo di Castelletto. Merenda tutti insieme per scongiurare altri furti dopo quelli avvenuti per tre giorni di fila durante l’ultima settimana. Domani, per passare il tempo prevista la lettura di libri. La notte il controllo è affidato a una società pagata dalla scuola. I ladri hanno agito martedì, mercoledì e giovedì scorsi portando via tv al plasma, computer per la didattica. Qualcuno sospetta che i colpi siano stati facilitati da un basista interno della scuola. “Perché hanno dimostrato di conoscere dove sono sistemate le telecamere e forse in un’occasione sono stati in grado anche di manomettere i fili del sistema di allarme”, dice il dirigente scolastico Paolo Cortigiani. Alcuni studenti hanno pianto, nei giorni scorsi quando hanno saputo dell’ennesimo furto, ha detto il dirigente.

