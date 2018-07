Ladri Rubano a Casa di un Anziano e vengono sbranati dal Cane

Eldo è cane meraviglioso che ha salvato l’amico umano Ettore, il suo padrone anziano da un furto e un’aggressione in casa.

Il fatto

Il cane appena ha visto i rapinatori ha iniziato a scagliarsi contro di essi mettendone in fuga uno e fermando l’altro. La polizia ha fatto tutte le verifiche del caso, ha catturato i due ladri e portati in questura per le domande di rito.

Fonte: Il fatto quotidaino