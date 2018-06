Lanciata da auto in corsa: 20enne muore. E’ deceduta ieri sera la giovane ragazza che ieri sera all’ospedale di Moncalieri per i traumi riportati una giovane ventenne di origine albanese che, secondo alcune testimonianze, sabato sera sarebbe stata scaraventata da un’auto in corsa sulla tangenziale di Torino. Sulla vicenda indaga la polizia. Non si esclude che la ragazza, che potrebbe essere una prostituta, possa essere stata anche picchiata prima di finire fuori dalla vettura.