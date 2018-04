Retenews24 incontra il consigliere comunale di Napoli Stanislao Lanzotti (Forza Italia)

Lanzotti, partiamo con una domanda che forse può apparire scontata, cosa ne pensa dell’amministrazione guidata dal sindaco Luigi de Magistris?

Luigi de Magistris ha guidato la città all’insegna del proprio tornaconto politico. Il giudizio è supportato dai numeri che vedono ormai la città al collasso economico. Sette anni fa avrebbe dovuto iniziare un percorso virtuoso, invece, lo ricordiamo per il primato dei compensi agli staffisti più alto della storia di Napoli e per l’incapacità di mettere a reddito patrimonio immobiliare e le riscossioni.

Napoli è una città con tanti problemi. Quali sono le proposte e i contributi che ha portato in consiglio comunale?

Dall’opposizione ho cercato di vigilare sugli sprechi e sulle scelte senza alcun pregiudizio. Sempre nell’interesse dei cittadini che, ricordiamolo, pagano le tariffe più alte d’Italia pur avendo servizi di pessima qualità. La mia proposta si basa su un modello di sviluppo del terziario sostenibile sia dal punto di vista ambientale sia da quello socio economico. In poche parole, alienazione del patrimonio immobiliare però avendo già definito la successiva destinazione urbanistica in modo da attirare i capitali degli investitori facendo pagare loro il giusto prezzo senza svendere i beni e magari costituendo i presupposti per la creazione di nuovi posti di lavoro legati al turismo ed ai servizi. Ho inoltre fatto approvare dai banchi dell’opposizione molti provvedimenti di cui vado fiero in particolare ne ricordo uno sull’istituzione di un dipartimento unico delle riscossioni L’attività e l’azione del buon consigliere comunale inoltre va detto si fonda su migliaia di piccole azioni quotidiane che tanto spesso sono sottovalutate dai media ma che rendono più semplice la vita di tanti cittadini. Credo di essere tra i consiglieri che hanno presentato più interrogazioni nella storia del consiglio comunale di questa città. Ho il rimpianto di non aver potuto incidere su Bagnoli e penso che l’amministrazione e la sua maggioranza con lo scontro politico abbiano pregiudicato la possibilità di mediare con il commissario. La parte ovest della città può essere una grande occasione di sviluppo a patto che si utilizzino bene le aree e si coinvolgano privati con spiccato senso etico oltre che imprenditoriale. Mi piacerebbe vedere tra 10 anni migliaia di giovani campani e napoletani impiegati nel terziario. Per farlo occorre generosità, lungimiranza e coraggio.

In questi anni è mancata un’opposizione compatta. Secondo lei perché?

Vero, fino a questa consiliatura forse per svariati e ingiustificati protagonismi. Ora per fortuna non è più così, anzi siamo molto uniti tra le opposizioni. Ovviamente nel centro destra dove sotto la sapiente guida di Mara Carfagna, io da capogruppo, ho cercato sempre di mediare, spero con successo, tra le diverse sensibilità dei colleghi, anche con i colleghi del Partito Democratico e ancor di più con i 5 stelle che mi riconoscono esperienza onesta e trasparenza. Con tutti i colleghi salvo rarissime occasioni condividiamo la linea di opposizione e credo anche che i risultati finalmente si inizino a vedere. Credo si possa dire che finalmente il vento sia cambiato.

Il suo impegno nel sociale è molto forte, lei è stato presidente di diverse associazioni che operano nel campo del terzo settore. Cosa si può fare per migliorare la vita dei cittadini di Napoli che vivono in condizioni di povertà?

La ricetta è senza dubbio quella tendente a creare lavoro attraverso sicurezza, integrazione culturale e sfruttamento degli asset patrimoniali di cui siamo in possesso. Il processo non è immediato ne di facile sviluppo e va detto che, anche se in minima parte qualcosa si sta muovendo in questi anni, per effetto di elementi esogeni più che endogeni alla città. Il nostro compito è favorire la libera iniziativa e sgravarla dei vincoli burocratici. Abbiamo l’obbligo di formare le nuove generazioni con una mentalità aperta alle innovazioni e al progresso oltre che al rispetto del prossimo. Le periferie possono diventare occasione di crescita economica e sociale Scampia come Ponticelli ad esempio non è Gomorra ma può essere Università uffici impianti sportivi centri commerciali cinema teatri e con il tempo quartiere residenziale di medio alto livello. Basta avviare un processo virtuoso di cui l’amministrazione può e deve farsi carico .

Edilizia popolare a Napoli. Quali soluzioni?

La questione patrimonio immobiliare può essere vista come una grande opportunità per la città. Immagino un piano straordinario di investimento privato supportato dal pubblico che faccia cambiare volto alla parte degradata della città . Un PIANO CASA , una regolarizzazione dei piccoli abusi (solo quelli in aree non vincolate e sotto i 30 metri quadri ad esempio), una possibilità di realizzare piano interrato per box dove urbanisticamente consentito come accade a Londra e dove ha creato una crescente ripresa dell’edilizia oltre ad aver accresciuto il valore immobiliare delle proprietà.

Lei da diversi anni è uno dei protagonisti di Forza Italia in Campania. Un partito che negli ultimi tempi ha perso “appeal” a causa di scelte sbagliate e decisioni calate dall’alto. Come si può recuperare il rapporto con i cittadini delusi da una politica troppo distante dai territori.

I partiti politici devono recuperare il rapporto con il territorio e Forza Italia non fa eccezione. In città ma in generale abbiamo bisogno di idee chiare da trasmettere agli elettori. Innanzitutto provando a fare ciò che diciamo. La credibilità dei singoli inoltre dovrebbe essere utilizzata meglio. Se abbiamo perso considerazione tra gli elettori dobbiamo fare autocritica e analizzare a fondo la situazione. Sono tuttavia ottimista perché lo spazio per un partito liberale, riformista e popolare nella società italiana ci sarà sempre a patto che la proposta sia seria e gli attori credibili e non usurati.

Candidatura a sindaco o consigliere regionale. Quale sceglierebbe?

Chi ama la politica non si deve interrogare sul proprio tornaconto ma sul bene comune. Dopo tante battaglie da protagonista annuncio il mio disinteresse a successive candidature a consigliere comunale o regionale che sia. Tuttavia il mio impegno sociale e politico sarà crescente. Sia alle regionali che alle amministrative sarò in campo, spero da protagonista nella realizzazione di un programma sostenibile ed utile alla mia/nostra comunità con immutato impegno civico. Accetto la sua provocazione e le rispondo che un giorno, forse più libero dagli impegni imprenditoriali e familiari potrei accettare l’idea di fare il sindaco ancorché dopo Luigi de Magistris la cosa sia oltremodo complicata ed impegnativa.

Vincenzo Russo