L’ascesa di Rocco Casalino: sarà il Portavoce del Presidente del Consiglio Conte. Basterebbe un no comment per sintetizzare il degrado che avanza e al quale non solo la tv ma anche la politica ci sta abituando: Rocco Casalino sarà il portavoce della presidenza del Consiglio, ovvero il portavoce del premier Giuseppe Conte. Dal Grande Fratello, al M5s e dunque fino a Palazzo Chigi: la voce, trapelata negli ultimi giorni di trattativa tra Lega e M5s, ora è confermata. Eh si perché in fondo dal reality ad un posto al governo ci passa davvero poco, ma in fondo di che parliamo se la governo c’è il ragazzino del San Paolo e al suo fianco un leghista? W l’Italia sul serio!