«LASCIALA O TI SPARO BRUTTO ST…». Il COMPAGNO la sta per STRANGOLARE, i FIGLI salvano la MADRE

Ha rischiato di essere uccisa dal compagno violento, ma è stata salvata dai suoi figli, che con sangue freddo sono riusciti a sparare all’uomo, un attimo prima che questi potesse strangolare la compagna. È questa l’agghiacciante vicenda avvenuta all’interno di una casa della contea di Rutherford (North Carolina), negli Stati Uniti.

L’episodio

Risale alla notte dello scorso 8 agosto, ma solo nelle ultime ore è stato reso noto dalle autorità. Chandra Nierman, madre di tre figli adolescenti avuti da una precedente relazione, da qualche tempo frequentava il 46enne Steven Kelley, che si era anche trasferito a vivere con lei e con i ragazzi. Ben presto, però, quell’uomo sempre sorridente nelle foto si era rivelato un violento, capace di picchiare e minacciare a più riprese la compagna. Come riportano gli inquirenti, quella notte l’uomo, con precedenti penali e possessore di diverse armi, aveva minacciato con un coltellotutta la famiglia, per poi tentare di strangolare la compagna, madre di due ragazze di 16 e 15 anni e di un ragazzino di 12. È stato proprio quest’ultimo a prendere una pistola che Kelley custodiva in casa, ma è stata la sorella 15enne a impugnarla e a sparare contro l’uomo, uccidendolo con un colpo al petto salvando la mamma. Uno dei proiettili esplosi dalla ragazza ha anche raggiunto, di striscio, la sorella maggiore, che era stata ricoverata in ospedale e dimessa dopo 24 ore. Anche la mamma ha riportato ferite significative, a causa della violenza inferta dal compagno. All’arrivo della polizia sul posto, Kelley era già morto. Secondo le testimonianze dei figli di Chandra, non era la prima volta che quell’uomo picchiava la compagna. Lo riporta anche un portale locale. (Leggo)