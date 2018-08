Lasciano i figli da soli a casa. Loro si vendicano e le danno fuoco.

Hanno lasciato i figli di 14 e 13 anni da soli in casa e loro hanno incendiato l’abitazione. E’ successo a Celle Ligure, nel Savonese, in un appartamento affittato per le vacanze, mentre i genitori, due genovesi di 56 e 60 anni, e la zia 85enne erano usciti per una passeggiata. I ragazzi hanno buttato a terra dell’alcol e gli hanno dato fuoco. Le fiamme hanno attaccato i mobili. La coppia e l’anziana sono stati denunciati per abbandono di minori.

L’allarme

E’ stato un vicino a sentire l’odore acre del fumo: è riuscito a farsi aprire dai due ragazzi e a contenere le fiamme dopo aver dato l’allarme ai vigili del fuoco. Sono intervenuti anche i carabinieri che si sono fatti raccontare quanto successo dai due ragazzi, visibilmente spaventati.