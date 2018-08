Lasciano morire la figlia di 10 mesi pur di non vaccinarla. Il Padre:”è Dio a decidere chi vive e chi muore…”

“Non è intelligente voler salvare le persone meno forti. Se l’evoluzione si basa sulla sopravvivenza del più forte, perché ci vacciniamo? Non dovremmo semplicemente lasciare morire il più debole e far sopravvivere il più forte?”. Queste le parole scritte su Facebook da Seth Welch, un uomo che con la moglie ha lasciato morire per convinzioni religiose la figlia di 10 mesi.

Cosa è accaduto?

I fatti si sono svolti negli Stati Uniti. I due genitori sono stati condannati all’ergastolo. Il padre si è mostrato sbigottito, incredulo per la pena che gli veniva comminata. Si sono rifiutati di farla curare sulla base della folle convinzione che “Dio è sovrano e decide lui chi vive e chi muore”.

Fonte: Dagospia