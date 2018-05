«L’unica cosa che mi sento di dire perché non mi piace essere ipocrita è che quello che leggete è vero: dal primo giugno lascerò dopo 18 anni La Prova del Cuoco. La Prova del Cuoco continua, è una grande trasmissione. Con o senza di me». E’ il messaggio commosso di Antonella Clerici che, in diretta da una delle sue ultime puntata de “La prova del Cuoco”, saluta i suoi amati ed affezionati telespettatori

La Clerici : “Lascio per mia scelta, nessun dissapore con la Rai”

«È una mia scelta, non è colpa di nessuno. Adesso, però, smettiamo di parlarne. Ne riparleremo l’1 giugno quando faremo una grande festa e vi racconterò tutto», spiega la Clerici mentre il pubblico in studio si lamenta, urla «nooo». «Non è che muoio, continuo a fare un sacco di cose in televisione, ho tanti prime-time da fare, ho tante cose da fare, ho la mia vita…» spiega la Clerici.

Pubblico del web in rivolta

«Grazie per tutto l’affetto. Mi sento davvero una di famiglia. Mi mancherete, 18 anni sono tanti. Ma c’è un tempo per ogni cosa. Rimettersi in gioco, non aver paura di cambiare e farlo quando la tavola è ancora apparecchiata»