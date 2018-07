L’associazione 100autori piange Vanzina: “Un grande”

Tutta l’associazione 100autori piange oggi, in una nota, la scomparsa di Carlo Vanzina. “Un grande autore, un amico, che con i suoi film ci ha fatto sorridere e ci ha spinto a pensare. E’ morto a Roma all’età di 67 anni, dopo una lunga malattia affrontata con coraggio. Brillante, acuto, gentile, re della commedia all’italiana, figlio d’arte e fratello minore dello sceneggiatore e amico Enrico. Carlo era “un uomo dolce, un artista che aveva capito e raccontato tanto e prima di tanti altri”, dice Andrea Purgatori. Ha firmato alcuni dei maggiori successi del cinema italiano degli ultimi trent’anni e cio’ nonostante non ha mai mancato di spendersi nelle battaglie per i diritti dei colleghi con minor forza contrattuale della sua, fornendo sin dall’inizio ai 100autori il suo sostegno costante, con un’eleganza e una generosita’ davvero rari. A Carlo va la gratitudine di tutti i suoi colleghi e amici e a Enrico e alla famiglia Vanzina va l’abbraccio piu’ affettuoso di tutto il cinema italiano”.