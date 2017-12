Il latitante calabrese Antonio Strangio preso in Germania

Il latitante calabrese Strangio è stato arrestato. La Polizia tedesca ha arrestato a Moers, località vicino Duisburg, un latitante calabrese, Antonio Strangio, di 38 anni. L’arresto é stato eseguito su indicazione della Stazione dei carabinieri di San Luca, dopo accurate indagini.

Strangio era latitante dal 28 dicembre del 2012, giorno in cui si sottrasse alla misura cautelare dell’obbligo di dimora cui era sottoposto. Successivamente si era aggiunta a suo carico una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni. Come riporta l’ANSA, Strangio, deve scontare una condanna ad un anno e sette mesi di reclusione.