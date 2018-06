Mangiano lattuga romana e muoiono

Cibarsi regolarmente verdura dovrebbe essere un toccasana per la salute, ma per cinque americani è stato purtroppo letale. Avevano i mangiato della lattuga romana che si è scoperta essere contaminata dal pericolo batterio “Eschirichia coli”, microbo infettivo che sta causando una pericolosa epidemia negli Stati Uniti. Dalle informazioni diffuse dai media americani, sono quasi 200 i casi segnalati in 35 Stati.Parliamo della più grande epidemia di e-coli dal 2006. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie afferma che altre 25 persone sono state affette dal batterio dopo l’ultimo bollettino del 16 maggio scorso. Sono in corso indagini per accertare il reale focolaio da dove sta avendo origine l’ultimo focolaio infettivo.