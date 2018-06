“ANDATE VIA” LAVORATORE MASSACRATO DI BOTTE DA GRUPPO EXTRACOMUNITARI.

Al “mercatino della monnezza”

Questa mattina si è consumata un’aggressione nei pressi di una farmacia. I marciapiedi nei dintorni della stagione centrano erano occupati completamente dalla merce degli abusivi. Poco prima delle 8 i dipendente dell’attività commericare hanno cercato di farli andare via. Il fatto è accaduto a Napoli, nel Vasto.

L’aggressione

Un magazziniere è stato aggredito da un immigrato in seguito a una discussione ed è finito in ospedale. Come riporta Il Mattino, dopo un veloce botta e risposta un ragazzo, immigrato africano, ha afferrato una scarpa con tacco di ferro e ha aggredito l’uomo, ferendolo alla testa, ed è scappato. L’uomo è stato accompagnato in ambulanza al Cardarelli, dove si trova ancora ricoverato; è stato medicato con alcuni punti di sutura, le sue condizioni non sono gravi. Sull’aggressione procede la Polizia di Stato.