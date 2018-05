Assunzioni: più di 250 posti a tempo indeterminato. Scadenze e dettagli

Concorsi per OSS

L’Ospedale Riuniti di Foggia ha infatti indetto un bando pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato di 137 OSS, di cui il 50% messi a riserva a favore dei candidati risultati idonei ai sensi dell’art.52 – comma 1 bis.

Occorre essere in possesso dell’attestato professionale di operatore socio sanitario. Gli aspiranti candidati dovranno produrre l’istanza di partecipazione esclusivamente in via telematica. Il bando scade il 7 giugno 2018. Previsto il pagamento di tassa di 10,00 €.

Ancora il comune di Castelvetrano in provincia di Trapani (TP) ha indetto la procedura di selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 17 figure professionali di cui:

4 operatori socio-sanitari (OSS) cat. B.

Il concorso scade il 17 maggio 2018 ed è a tempo determinato. L

In provincia di Ancona, l’Istituto nazionale di riposo e cura per gli anziani ‘Vittorio Emanuele II’ di Ancona ha indetto un concorso con scadenza 24 maggio per titoli e prova selettiva, per l’assunzione a tempo determinato per 8 mesi di 7 OSS

In provincia di Piacenza, l’AUSL locale ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 6 OSS con scadenza 7 giugno 2018,

Selezioni pubbliche per infermieri

Azienda ai Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi (area nord) ha reso noto una selezione pubblica, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di 20 infermieri. Occorre possedere la Laurea in Infermieristica e l’iscrizione all’albo professionale degli infermieri. La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata unicamente online entro il 29 maggio 2018, connettendosi su (aspareanord.it), nella sezione ‘amministrazione trasparente – bandi di concorso’. Alla domanda dovrà essere allegata, la ricevuta della tassa di concorso di 10,33 €.

In provincia di Alessandria, invece l’ASL AL Regione Piemonte ha indetto un concorso con scadenza 18 maggio per per titoli e prova scritta per il conferimento di incarichi a tempo determinato, in attesa copertura posti a tempo indeterminato mediante espletamento di pubblico concorso o utilizzo condiviso di graduatoria concorsuale di altra ASR, a n. 12 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D

Ancora menzioniamo che in provincia di Milano è stato pubblicato un concorso con scadenza 24 maggio per la copertura di 11 posti, a tempo indeterminato,di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.

L’Azienda Ospedaliera Integrata di Verona ha emanato un bando di concorso a tempo indeterminato per 10 infermieri. I candidati devono avere una laurea infermieristica abilitante alla professione e l’iscrizione al relativo albo professionale.

Fonte Blastingnews