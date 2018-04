Lavoro:donna su ringhiera tetro ospedale

NAPOLI, 18 APR – Momenti di tensione a Nola (Napoli) dove da oltre dieci giorni stanno manifestando i lavoratori della ditta Flash che si occupa delle pulizie negli ospedali e negli uffici dell’Asl Napoli 3 Sud. Una dipendente della ditta si è seduta a cavalcioni sulla ringhiera del tetto dell’ospedale per attirare l’attenzione: Il gesto ha messo in apprensione i suoi colleghi e le forze dell’ordine che hanno provato a far scendere dai tetti i lavoratori in protesta. Secondo quanto si apprende da fonti sindacali è stato anche chiuso l’ingresso principale dell’ospedale. I manifestanti chiedono “dignità, diritti, stipendio e il reintegro dei dipendenti licenziati per rappresaglia sindacale”. ().

2018-04-18_1181781322