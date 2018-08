L’azienda è in crisi e lui si impicca. Il dramma dell’imprenditore: “Ho paura”

La crisi che stava toccando da diverso tempo la sua attività imprenditoriale lo ha portato al suicidio. A compiere il gesto Egidio Calafiore, 69enne di San Benigno Canavese in Piemonte, che ieri si è tolto la vita nel capannone che utilizzava come deposito dei suoi camion a Leinì. Calafiore era il titolare di una piccola ditta di autotrasporti. Alcuni mesi fa aveva perso commesse importanti e viveva temendo che la sua azienda potesse il fallire. Sul suicidio indagano i carabinieri, che stanno sentendo i membri della sua famiglia e i conoscenti più stretti per cercare di capire se effettivamente siano state le condizioni economiche infelici della sua azienda a convincerlo a farla finita.

fonte: Repubblica