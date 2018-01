Lazio: Pirozzi, non mi ritiro

ROMA, 12 GEN – “Io non mi ritiro, non credete alle fake news. Noi siamo qui e lavoreremo per il Lazio è per voi. Non credete agli scherzi”. E’ il messaggio che il candidato alla presidenza della Regione Lazio Sergio Pirozzi ha mandato con un video pubblicato sui social. Nel filmato, inizialmente scherzoso, si vede lo staff del candidato smantellare il comitato elettorale di via Cristoforo Colombo, smontare targhe e riempire scatoloni. Poi la scena cambia e Pirozzi stoppa lo smantellamento del comitato, che qualcuno vorrebbe.

