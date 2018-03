ROMA, 19 MAR – L’Ufficio Centrale Regionale della Corte d’Appello di Roma ha proclamato Nicola Zingaretti presidente della Regione Lazio “in quanto candidato che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale”. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. “Un momento storico per la nostra Regione che per la prima volta conferma il presidente uscente – il commento di Zingaretti -. Ora al lavoro! Grazie a tutte e tutti!”.

