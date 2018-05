LE OSSA DI SANT’ANTONIO? VALGONO 390 EURO E SONO IN VENDITA SU EBAY

L’INSERZIONE PUBBLICATA DA UN MISTERIOSO VENDITORE VALDOSTANO NON È L’UNICA

La compravendita di reliquie è antica almeno quanto la storia dei santi, è cosa certa. Ma di ossa di un Santo come Antonio da Padova in vendita su eBay non se ne erano ancora viste poi molte.

Come racconta il quotidiano veneto ilGazzettino e riporta Dagospia, sul popolarissimo sito di aste online è stata messa in vendita una porzione di un frammento osseo del Santo, conservato in un reliquiario ligneo settecentesco.

A pubblicare l’inserzione un venditore di Adret, un paesino valdostano al confine con la Francia. Prezzo 390 euro più le spese di spedizione. Ma la reliquia proveniente dalle Alpi non è la sola parte dei resti del francescano portoghese divenuto poi patrono della città euganea.

Online se ne trovano anche a cifre più modiche, fino a 150 euro. Per quella cifra si può acquistare un’immagine di Gesù Bambino che reca incastonato un frammento di ossa di Sant’Antonio.

Reperti classificati minuziosamente dalla Chiesa, che distingue le reliquie provenienti dal corpo dei santi e quelle degli oggetti con cui i santi sono venuti a contatto durante la propria vita terrena.

E la cui autenticità deve essere provata secondo regole assai rigide. Peccato però che nel caso della reliquia più cara, quella da 390 euro, manchi, secondo il Gazzettino, il sigillo di ceralacca che dovrebbe certificarne l’autenticità.