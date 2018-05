Le reazioni dei mercati finanziari dopo la decisione di Mattarella, lo spread….

MILANO – Il “caos” politico (Bloomberg) italiano, la “confusione” (Wsj) e la “crisi istituzionale” (Ft) che si profila con lo scontro tra Quirinale e Lega-M5s dominano la scena anche sui mercati finanziari internazionali. Quelli richiamati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel motivare la scelta di rifiutare il professor Savona al Ministero delle Finanze e – vista la posizione assunta dai partiti di maggioranza – decretando così la fine del tentativo di Giuseppe Conte di dar vita a un governo.

Come riportato da repubblica.it

Le reazioni degli investitori al momento inedito per la Repubblica sono improntate al nervosismo, ma nelle prime battute domina l’effetto distensivo dato dal fatto che – per ora – si smonta la concreta ipotesi di un governo Lega-M5s, col carico di incertezze sul programma economico-finanziario che si portava dietro. Infatti l’euro si rafforza e per alcuni osservatori ciò si deve allo sbarramento della strada nei confronti di un esecutivo scettico verso la costruzione della moneta unica. La divisa unica apre in rialzo – dopo aver chiuso ai minimi da novembre, venerdì scorso – e passa di mano a 1,1726 dollari e 128,36 yen. Discorso simile per lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che secondo la piattaforma Bloomberg crolla in apertura di giornata a 190 punti base (dai quasi 205 di venerdì sera). Il decennale italiano rende il 2,36%.

Gli analisti ritengono che questo momento possa esser positivo nell’immediato per il Btp italiano, dopo giorni di passione. Nelle ultime sedute si è infatti visto il processo di “appiattimento della curva” dei rendimenti dei titoli di Stato: i rendimenti sulle scadenze più brevi sono saliti più di quelli a lungo termine, con l’effetto di assottigliare le differenze tra gli uni e gli altri. Un procedimento che in genere accompagna aspettative di tensione nell’immediato. Sensazioni acuite dall’alert lanciato da Moody’s sul Paese, con la minaccia di una bocciatura sul rating. Una evenienza che è per il momento rimandata, visto che si poggiava sui dubbi dell’agenzia circa il budget che avrebbero potuto firmare insieme Lega e M5s. Documento per il quale servirà un po’ più di tempo. “Entriamo in un periodo di grande incertezza, andando verso le elezioni anticipate – posto che è lì che finiremo – ma non è quello su cui i mercati si concentrano oggi”, ha commentato Ray Attrill, strategist della National Australia Bank di Sydney. “Prevale la rassicurazione che l’Italia non avrà, almeno per ora, un ministro delle Finanze dichiaratamente euroscettico”. Con l’ipotesi di nuove elezioni alle porte e un esito ancora più incerto – condito da sondaggi che danno la Lega in forte crescita e possibile beneficiaria massima della confusione attuale – l’impressione raccolta dall’agenzia finanziaria Usa è che le turbolenze saranno il pane quotidiano per i prossimi tempi.

La tensione sull’Italia si è percepita chiaramente dalla crescita del costo di una assicurazione per proteggersi dal rischio di default tricolore, che si misura guardando al mercato dei cds (credit default swap). Nel caso del contratto sui cinque anni, la scorsa settimana si è vista una crescita di 40 punti base che ha proiettato il costo di assicurarsi dal “rischio Italia” ai massimi dal 2012.

L’impennata del costo di una assicurazione sul “rischio italia” nelle ultime giornate di tensione politica

Detto dell’Italia, sui mercati internazionali i fattori di riferimento sono le questioni geopolitiche, in primis l’evolversi della situazione tra Corea del Nord e Stati Uniti, e il calo del prezzo del petrolio. Le quotazioni del greggio subiscono le valutazioni fatte dai paesi Opec e dagli altri produttori di petrolio sul successo dei tagli alla produzione stabiliti per eliminare il surplus mondiale di petrolio. I contratti sul greggio Wti con scadenza a luglio cedono il 2,40% a 66,25 dollari al barile. Il Brent cede l’ 1,65% a 75,12 dollari.

La debolezza dell’oro nero ha condizionato gli scambi in Asia, anche se alla fine della giornata la Borsa di Tokyo è riuscita a spuntare un rialzo dello 0,13%. I listini americani restano chiusi per celebrare il Memorial day: Wall Street è reduce da una seduta mista con il Dow che ha perso lo 0,2% e il Nasdaq positivo dello 0,13%. Anche Londra fa festa, e questo potrebbe incidere sul volume di scambi globale.

Quotazioni dell’oro in calo sui mercati asiatici: il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.297 dollari l’oncia (-0,29%).