Lega choc:”Non vogliamo bagnini del Sud a lavorare sulle nostre spiagge…”

“Ci auguriamo che i bagnini provenienti dalla Sicilia” impiegati sulle spiagge di San Vincenzo (Livorno) “vengano chiamati in causa il meno possibile”. Ad affermarlo è il consigliere regionale della Lega Roberto Biasci, che si dice “perplesso” per la soluzione adottata dal Comune. “Possibile che non si sia potuta trovare la disponibilità di qualche aitante giovane locale?”, ha domandato in maniera provocatoria l’esponente del Carroccio. Dopo aver appreso che gli addetti alla sicurezza sul litorale sono originari di Mazara del Vallo (Trapani), Biasci si è lasciato andare a dichiarazioni che hanno già scatenato inevitabili polemiche. “Con tanti giovani in cerca di occupazione, anche stagionale, si è fatto davvero il massimo per non dovere far addirittura risalire la penisola ai prescelti siciliani?”.

Le dichiarazioni

“Non entriamo nel merito dei costi dell’operazione, che potrebbero essere anche equi – precisa il consigliere toscano – ma resta il fatto che la soluzione adottata possa sembrare singolare”. “Forse – sottolinea ancora Biasci – ci si doveva muovere per tempo, considerato che il servizio doveva partire a metà giugno e solo ora, almeno per quel che ci risulta, sarà pienamente operativo”. (Tgcom24)