TERREMOTO LEGA: ARRIVA LA CONDANNA PER IL MINISTRO

Roberto Maroni è stato condannato ad un anno di carcere ed a 450 euro di multa: l’ex-governatore della Regione Lombardia, già Ministro dell’Interno, era tra gli imputati nella vicenda che ipotizzava presunte pressioni indebite per far ottenere a due sue ex-collaboratrici, un viaggio a Tokyo ed un contratto di lavoro, quando Maroni era in carica al Viminale.

“Sono sollevato”

L’ex-governatore lombardo della Lega si è detto “sollevato”, in quanto riconosciuto colpevole di un solo capo d’imputazione, per il quale comunque non andrà in carcere in quanto la pena sarà sospesa. “L’induzione indebita, parente stretto della concussione e tra i reati più gravi che possono essere contestati ad un politico”, ha fatto sapere il legale di Maroni, è infatti caduta. Da quell’accusa è stato assolto “perché il fatto non sussiste”.

Fonte: Fanpage