Lega primo in Fvg, C.destra supera 40%

TRIESTE, 5 MAR – A scrutinio concluso, in Friuli Venezia Giulia la Lega è il primo partito, votato da più di 1 elettore su 4. Secondo partito il M5s che supera comunque il 24%; terzo il Pd. La Lega ottiene il 25,48% delle preferenze al Senato. In generale la coalizione del Centro destra supera il 40%, con il 43,75% dei voti (Forza Italia 11,82%, Fratelli d’Italia 5,44%, Noi con l’Italia – Udc 0,99%). Il secondo partito è il Movimento 5 stelle, con il 24,77% delle preferenze. La coalizione di centro sinistra ottiene il 23,91% dei voti: il Pd sfiora il 20% (19,99%). LeU ottiene il 2,92%; CasaPound Italia l’1,21%. Alla Camera, il Centrodestra raggiunge il 42,97% delle preferenze, con primo partito la Lega (25,97%), seguono Fi (10,74), Fdi (5,34), Noi con l’Italia-Udc (1,18%). Il Movimento 5 stelle raggiunge quota 24,56%. Il Centrosinistra ottiene il 23,07%, con il Pd al 18,65%. LeU ottiene il 3,20%; CasaPound Italia 1,27% e Patto per l’autonomia 1,02%.

2018-03-05_1051741187