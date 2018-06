La Lega sta lavorando per la Flat Tax e il senatore Siri è sicuro: «Non è vero che dal prossimo anno la Flat tax entrerà in vigore solo per le imprese, ma ci sarà anche per le famiglie. Poi tutto sarà a regime per il 2020. Una riforma storica perché viene trasferito a 5 milioni di operatori quello che oggi è solo per 800mila imprese».

Fonte: Tgcom