Legale Kercher, da Amanda cattivo gusto

PERUGIA, 27 GEN – “Spero che riesca a capire quanto sia inappropriato questo comportamento e come la famiglia di Meredith Kercher possa essere colpita”: l’avvocato Francesco Maresca, legale dei familiari della giovane inglese uccisa a Perugia, commenta così il tour a pagamento di Amanda Knox nei college americani per parlare del delitto. Parlando con l’ di iniziativa “di cattivo gusto”. “Amanda Knox non finisce mai di sorprenderci” ha affermato l’avvocato Maresca. “Continuo a pensare – ha aggiunto – che dovrebbe ringraziare la giustizia italiana per averla dichiarata assolta nonostante due precedenti condanne pesantissime e invece si impegna in iniziative commerciali offensive per la memoria della povera Meredith. Certamente – ha concluso il legale – di cattivo gusto”.

2018-01-27_1271709639