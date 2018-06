Legge 104 e precedenza nelle graduatorie, arriva una notizia importante. Quando la legge 104 per se stessi o per assistere un parente dà diritto alla precedenza nelle graduatorie interne d’istituto? Stando alle ultimissime novità sembrerebbe che queste vengano redatte dai dirigenti scolastici entro 15 giorni dalla scadenza delle domande di trasferimento e sono distinte per classi di concorso. Hanno il compito di individuare i docenti soprannumerari per il successivo anno scolastico. Nell’analisi di queste bisogna tener conto del punteggio complessivo aggiornato con i titoli in possesso e della graduatoria interna d’istituto che viene formulata per ogni tipologia di posto.