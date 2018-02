“Da noi ci sono 600mila migranti che non sanno di che vivere e compiono dei furti in appartamento. Secondo la sinistra la gente si può difendere solo di notte, per noi ci si può difendere sempre per cui cambieremo la legge sulla legittima difesa”. Sono le parole di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia che ospite del programma “Dalla Vostra Parte” dichiara le linee programmatiche del suo piano politico. “Cambieremo la legge sulla legittima difesa: ci si può difendere sempre”, afferma. Sul tema della sicurezza

Legittima difesa: modifica della legge

Il politico ha affrontato anche il tema della violenza sulle donne e la lotta all’evasione : “Prevediamo un codice di difesa delle donne. Noi abbiamo fatto il reato di stalking e abbiamo aperto dei centri anti violenza che la sinistra non ha continuato ad aiutare, solo ora in campagna elettorale si sono svegliati. In materia di contrasto all’evasione fiscale Berlusconi propone nuove modalità di ravvedimento: “Noi proponiamo che i cittadini pagando il 10-15% di quello che devono al fisco possano vedere chiuse le loro pendenze fiscali”.