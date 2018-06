LEGORA PARTY 2018 – PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE SPRING SUMMER 2019 FIRMATA ALESSANDRO LEGORA

C’è un appuntamento a cui imprenditori, giornalisti, addetti ai lavori ed influencer non mancherebbero mai e per il quale si crea ormai ogni anno grande aspettativa. Si tratta del Legora Party, la presentazione della collezione Primavera Estate 2019 del brand Alessandro Legora, che come un sogno di una notte di mezza estate incanta gli ospiti con abiti da favola. La data della terza edizione del Legora Party è giovedì 14 giugno e promette di dare ancora maggiore risalto ad un evento senza precedenti anche grazie alla location d’eccezione scelta quest’anno, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che lungo le imponenti architetture ottocentesche dei padiglioni e gli ampi spazi aperti affacciati sul mare del Golfo di Napoli introdurrà i presenti ad un’atmosfera affascinante e senza tempo quale cornice allo stile, eleganza e unicità del brand Alessandro Legora. La grande novità è che lo stilista con il suo estro e la sua visionaria sensibilità artistica quest’anno presenta delle linee che partono dal quotidiano declinato in urban street style e arrivano alle mise eleganti da sera con la linea Alta Moda, fino al giorno più importante della vita con la linea Bridal. Alessandro Legora De Feo, CEO dell’azienda e stilista del brand, ha scelto questa circostanza per il debutto ufficiale dell’etichetta ATELIER LEGORA – Made in Italy. Sia la collezione Bridal che quella Alta Moda sono frutto di una produzione sartoriale concepita su misura per chi le indosserà. Segni particolari: modernità, quindi no a modelli ridondanti, eccessivamente romantici o super strutturati. Il Legora Bridal vuol dire eleganza senza ostentazioni, ricercatezza dei dettagli, abiti da sera declinati in abiti da sposa. Lo stesso vale per tutta la collezione Primavera Estate 2019 dove compaiono fantasie esclusive, dalla classica riga sui toni black & white ma anche colorata ormai un must delle collezioni Alessandro Legora, alle fantasie jungle chic. A ciascun abito è dedicata una cura del dettaglio fin nei minimi particolari che porta l’impronta del made in Italy, dai tessuti alla lavorazione. Ammireremo in passerella linee molto sinuose e femminili, dallo stile impero alla sirena insieme con vaporosi gonnelloni e tulle ricamati con perle e cristalli.

Il grande successo dell’evento lo si deve anche al supporto degli sponsor che contribuiscono ognuno nel suo ambito a dare risalto alla manifestazione. Gli ospiti dell’ evento saranno accolti in prima serata dalla cantina vinicola Fiore Romano con calici di ottimo vino campano ghiacciato, da gustare insieme agli assaggi di pizza napoletana preparati da un pizzaiolo pluripremiato di Rossopomodoro, e ai cartocci di sfizi fritti preparati al momento dal ristorante La Brace. Tra gli sponsor tecnici Albano per le calzature, Paviè per i bijoux abbinati al brand Alessandro Legora, Gisella Gallotta per quelli invece legati all’etichetta Atelier Legora – made in Italy. L’hair style e il make-up a cura di Compagnia della Bellezza – I Corvino.

Al parterre di aziende dell’imprenditoria campana si aggiungono altri sponsor tra cui la concessionaria Mercedes AMB e Selezione Auto con l’ultima berlina della gamma in esposizione; Bruno Acampora con le sue popolari essenze; il catering che sarà a cura di Galà Eventi; gli ospiti di spicco provenienti da tutta Italia e dall’estero saranno intervistati dalla GMM Production, media partner come il free press Party Magazine. L’evento, si avvale inoltre del patrocinio morale dell’Unione Industriali e di Confcommercio Napoli, rappresentate dai rispettivi Presidenti.

Appuntamento dunque a giovedì 14 giugno, dove saranno ufficializzati i diktat della nuova collezione Spring Summer ’19 di Alessandro Legora, un nome affermato della moda made in Italy di fama internazionale.