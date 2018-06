Legora Party, Presentata la Collezione Spring/Summer 2019 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, immerso in un’atmosfera senza tempo e dagli scenari mozzafiato ieri sera ha ospitato la sfilata di presentazione della collezione Spring/ Summer 2019 di Alessandro Legora accogliendo centinaia di ospiti giunti da più parti d’Italia. Sorvegliati da imponenti locomotive ottocentesche hanno sfilato abiti maestosi e femminili tracciando in passerella un immaginario viaggio verso destinazioni diverse: dai capi urban street style con jeans e strappi grintosi, a panorami jungle dove predominano fantasie forti e colorate, fino a ricami eleganti e piume su abiti total white con il passaporto per isole più chic, e ancora capi con applicazioni gioiello per mete mondane e preziose. La terza edizione del Legora Party custodiva in sé una grande promessa ampiamente mantenuta e soddisfatta da Alessandro Legora De Feo, CEO dell’azienda e stilista del brand, che ha scelto questa circostanza per il debutto ufficiale dell’etichetta ATELIER LEGORA – Made in Italy. Al cospetto di imprenditori, giornalisti, buyers, addetti ai lavori ed influencer e attraverso la lunghissima e solenne navata del museo hanno intrapreso il loro ambizioso viaggio la collezione Alta Moda e Bridal, massima espressione di produzione sartoriale e concepita per sottolineare l’eleganza e lo stile della creatura femminile. Un esempio su tutti la sposa con vaporosi gonnelloni e tulle ricamati con perle e cristalli che come in un sogno ha chiuso la sfilata. Il made in Italy proposto dall’azienda Alessandro Legora vuol dire dedizione, estro creativo e professionalità che ieri sera sono state applaudite dal parterre di ospiti che ne ha premiato l’enorme lavoro fatto e l’evoluzione stilistica che questa collezione ha segnato quale punto di svolta artistica della maison partenopea. Tra gli ospiti in prima fila, Pamela Prati salutata dallo stilista a fine sfilata, in abito total black con applicazioni di cristalli della prossima collezione Legora; gli attori Francesco Testi, Miriam Candurro, Nina Soldano, Rosalia Porcaro, Marina Tagliaferri, Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso, Luca Turco e Giorgia Gianetiempo, Lorenzo Sarcinelli, Ludovica Bizzaglia, Massimo Gallo e Shalana Santana, Marco Esposito, Ludovica Coscione, la cantante Monica Sarnelli. Tutte in abito Legora, molte di loro con calzature Albano e accessori Paviè, così come le responsabili dell’organizzazione e dell’ufficio stampa Mila Gambardella e Cristiana Giordano. Tra le istituzioni accolte dall’imprenditore Pasquale Legora De Feo papà di Alessandro, erano presenti Francesco Tavassi vice Presidente dell’Unione Industriali, l’assessore Regione Campania Sonia Palmeri, Pasquale Russo direttore generale Confcommercio Campania, Gennaro Fusco Presidente della Banca Popolare del Mediterraneo, Presidente B.R.S. prof. Daniele Marrama, il Direttore Generale Banca Sella Dr. Paolo Pacella, Rappresentante MSC Ginevra Dr. Ignazio Messina, AD. Term.pax porto di Napoli Dr. Cognolato; il Sindaco di Mariglianella Felice di Maiolo; l’Onorevole Paolo Russo, Onorevole Mario Casillo; Onorevole Valeria Valente, l’Assessore Ciro Borriello, il Sindaco di Portici Vincenzo Cuomo; l’Onorevole Marciano Presidente alle finanze Regione Campania; avvocato Maria Caniglia, Consigliere Comunale

Tanti i partner che hanno contribuito al successo del Legora Party 2018, a cominciare dagli sponsor tecnici della sfilata, Albano con le calzature, Paviè per il brand Alessandro Legora e Gisella Gallotta per Atelier Legora; l’hair style e il make-up a cura di Compagnia della Bellezza – I Corvino. Gli ospiti dell’evento hanno degustato calici di vino campano della cantina vinicola Fiore Romano insieme agli assaggi di pizza napoletana preparati da un pizzaiolo pluripremiato di Rossopomodoro, e alle proposte finger del catering di Galà Eventi. La serata è proseguita fino a tardi con la musica del dj Marco Piccolo. Hanno inoltre partecipato come partner altre aziende dell’imprenditoria campana tra cui la concessionaria Mercedes AMB e Selezione Auto con auto in esposizione; Bruno Acampora con le sue popolari essenze; gli ospiti di spicco sono stati intervistati dalla GMM Production, media partner come il free press Party Magazine presenti con le loro copie. L’evento, che anche per questa edizione si è avvalso del patrocinio morale dell’Unione Industriali e di Confcommercio Napoli, ha così lasciato la firma sulla moda dell’estate che verrà.