LENTINE KILLER. Rischia di restare cieca per questo errore:”può succedere a tutti, NON fatelo mai…”

“La mia vita è a pezzi”. Si dispera la giovane Skye Wheeler, di appena 19 anni, dopo che un parassita trovato nell’acqua del rubinetto è entrato nei suoi occhi e ha iniziato a “mangiarlo”. La ragazza vive timore che l’insetto possa farla diventare cieca, o addirittura ucciderla. I medici le hanno riferito che il microorganismo si è infilato nella sua cornea dopo aver lasciato “una goccia d’acqua” tra gli occhi e le lenti a contatto quando aveva 14 anni. Le ha provocato un’infezione, nota come cheratite da Acanthamoeba, che si è poi evoluta in una sindrome da stanchezza cronica, nota anche come encefalomielite mialgica.

Fonte: FanPage