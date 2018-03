“Lettere a mia figlia”, da “Io ci sto” la presentazione del libro sull’Alzheimer con la prefazione di Leo Gullotta

Mercoledì 21 marzo dalle ore 18 presso la libreria “Io ci sto” (via Cimarosa, 20 – Napoli) verrà presentato “Lettere a mia figlia” libro sull’Alzheimer del regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo impreziosito dalla prefazione di Leo Gullotta. Durante l’evento, moderato dal giornalista e direttore editoriale di Canale 21 Gianni Ambrosino, verrà proiettato l’omonimo film breve premiato ai Nastri d’Argento e al Giffoni Film Festival, e verranno letti alcuni passi del libro dagli attori e gli allievi dell’Università del Cinema di Acerra. Interverranno con l’autore, familiari e responsabili dell’Associazione Italiana Malattia Alzheimer di Napoli.

Edito da Cinema Edizioni e Pulcinella Editore il testo ripercorre la malattia, le origini, le motivazioni e la vera storia di “Lettere a mia figlia”. Al volume, disponibile in tutte le librerie allo scaffale o su ordinazione, è allegato il DVD con il film breve integrale e contenuti extra (prezzo 14,90€). «Un tema importante – così Gullotta – un atto di solidarietà affettiva, verso chi ne ha bisogno».

I PROTAGONISTI. «Raccontare di una malattia così delicata non è facile – dichiara il regista partenopeo, già direttore generale del Social World Film Festival – Ho ritenuto necessario far trasparire sin dai primi script il rispetto della dignità della persona in quanto tale cercando collaborazione nella stesura della sceneggiatura da parte di scienziati ed esperti in materia. “Lettere a mia figlia” è stato per me, e lo è ancora, un percorso di vita». «La storia che si racconta è quella di un uomo che ha vissuto la sua vita gioiosa in famiglia con la moglie e la bambina che diventerà presto donna – racconta Gullotta, protagonista del corto e autore della prefazione del libro – In questo percorso lo aggredisce la malattia che porterà lui e la sua famiglia ad attraversare un dolore quasi “cosciente”».

IL FILM. Girato tra Napoli e provincia, “Lettere a mia figlia”, ha ottenuto una menzione speciale ai Nastri d’Argento, miglior corto al Giffoni Film Festival, in selezione ai David di Donatello, 100 proiezioni in tutto il mondo e più di 30 riconoscimenti. Protagonista è Leo Gullotta nei panni di un anziano padre che scrive delle lettere alla figlia nel tentativo di spiegare la sua malattia: «Un corto che serve a far entrare chi guarda in questa piccola storia di una malattia terribile, l’Alzheimer». L’opera prodotta da Paradise Pictures con Pulcinella Film è stata trasmessa in prima tv da Studio Universal (Mediaset Premium DT).

L’AUTORE. Giuseppe Alessio Nuzzo (classe 1989) è già autore dell’antologia “Cinema e sogno” definita “monumentale” dallo storico presidente dei David di Donatello, Gian Luigi Rondi, che ne ha curato la prefazione. È fondatore e direttore generale del “Social World Film Festival”, per il quale ha curato 33 eventi internazionali in 27 città dei 5 continenti. Nel 2011 è tra le dieci eccellenze del cinema giovane italiano a Los Angeles e giurato ufficiale al Festival, ora Festa, del Film di Roma. Nel 2013 ha ideato e fatto realizzare il primo ed unico monumento al cinema in Italia, “The Wall of Fame” a Vico Equense; nello stesso anno è sua l’idea di istituire un Museo/Mostra permanente del cinema del territorio e della Penisola Sorrentina. Ha diretto e prodotto numerosi documentari, cortometraggi e spot per i quali ha ricevuto importanti premi tra cui Ia menzione speciale ai “Nastri d’Argento” e il primo premio al “Giffoni Film Festival”. Nel 2017 esce al cinema il suo primo lungometraggio “Le verità”, vincitore del Gran Premio della Critica al Siena Film Festival.

Il tour di presentazioni di “Lettere a mia figlia” ha già fatto tappa a Milano nel Salone Internazionale dell’Editoria, mentre il prossimo il 31 marzo sarà a Vico Equense al Palazzo Antico di Città nell’ambito delle attività del progetto artistico-culturale Vico Lab.