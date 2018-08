«L’ho fatto per il suo bene». Padre butta bimbo di 7 mesi giù dalla finestra

Sono raccapriccianti i dettagli che emergono dalle indagini sul gesto di Sean Ziemelis, un uomo che ha lanciato giù dalla finestra del secondo piano un bambino piccolo, a Londra. Sembra che prima di tenerlo a penzoloni nel vuoto per due minuti abbia cercato di strangolarlo e di cavargli gli occhi. Ziemelis è stato condannato all’ergastolo, come riporta l’Independent.

I vicini

Sono stati svegliati dalle urla verso le due di notte e si sono radunati nella strada sottostante chiedendo invano a Ziemielis di fermarsi. Il bambino di sette mesi è precipitato per poi essere preso e salvato da uno dei passanti.

Il piccolo ha riportato solo lievi ferite fisiche, inclusi tagli sulla guancia e sulle palpebre e un leggero trauma alla testa. Il trentunenne ha anche spinto la madre del bambino fuori dalla finestra facendola piombare sui cassonetti della spazzatura. Anche la donna ha ripostato solo lievi ferite. Ziemelis, di Reginald Street a Luton, si è dichiarato colpevole di tutte le accuse. È stato condannato per tentato omicidio, danni fisici effettivi e aggressione. «Questo è uno degli incidenti più scioccanti che ho visto in tutta la mia carriera – ha dichiarato Louise Granger della polizia – Ziemelis è chiaramente un individuo molto pericoloso e doveva ricevere una pena così severa».