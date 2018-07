“Se non lavori puoi andartene” Licenziata nonostante il Figlio sia in fin di vita per una grave malattia.

Un figlio attaccato alla macchina che lo tiene in vita dovrebbe essere una ragione sufficiente per assentarsi dal posto di lavoro senza ripercussioni.

Crystal Reynolds Fisher, manager di un supermercato negli Stati Uniti, ha denunciato su Facebook di essere stata licenziata dal suo capo per non aver lavorato.

«Se non puoi venire al lavoro puoi anche smettere», le avrebbe detto il suo superiore in un messaggio in chat.

La donna ha deciso di pubblicare la conversazione su Facebook per raccontare come si sono svolti i fatti.

La denuncia

Il figlio della manager è ancora in pericolo di vita e i medici ritengono si tratti di sepsi da cellulite. La madre è stata rimproverata, minacciata e infine licenziata. «Ho avvertito il mio capo nelle 48 ore precedenti al mio turno dicendogli che non sarei tornata a lavorare finché mio figlio non sarebbe stato meglio».