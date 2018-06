«LICIA NON SI SVEGLIA» 15ENNE MUORE NEL SONNO

Il suo cuore ha smesso di battere. E’ accaduto così tutto all’improvviso. Un dramma del quale la famiglia non si dà pace. Il cuore di Licia Sighinolfi, 15 anni appena, ha smesso di battere durante la notte, nel sonno. Forse la ragazzina non se n’è nemmeno accorta. E sulle cause ancora si sa poco e niente: solo che si è trattato di un malore improvviso, come confermano tutti gli elementi raccolti finora dagli inquirenti.

I SOCCORSI

Un «decesso naturale», si dice in questi casi. Anche se l’aggettivo ‘naturale’, riferito alla scomparsa di una 15enne senza alcuna patologia conclamata, può apparire fin troppo piatto. Quasi offensivo di fronte alla tragedia che si è consumata ieri a Savignano. Pare sia stata la mamma a trovare per prima il corpo senza vita dell’adolescente, intorno alle 8 di ieri: si era avvicinata al suo letto per svegliarla, come ogni mattina. dopo aver stazionato per un’ora abbondante davanti al civico 43 di via Doccia, proprio di fianco al municipio di Savignano – è poi tornata indietro senza pazienti a bordo. Sono stati i necrofori di turno a recuperare il corpo di Licia, per poi trasportarlo a Modena, a Medicina legale, dove senz’altro verrà sottoposto ad un’autopsia chiarificatrice.