BOLZANO, 30 MAR – Un leggero terremoto si e’ verificato nella notte in Alta Val d’Isarco. Come riferito dall’Istituto centrale austriaco di meteorologia e geodinamica, le scosse hanno raggiunto una magnitudo di 3,0. Non sono stati segnalati danni agli edifici. Il sisma si e’ verificato alle ore 02.11 in zona Vipiteno.

2018-03-30_1301574986