L’impatto è stato mortale: nulla da fare per il motociclista di soli 27 anni

Incidente fatale per un motociclista italiano di soli 27 anni nella notte di Ferragosto. Il giovane, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, forse per le condizioni dell’asfalto dovute alla pioggia, è caduto ed è stato preso in pieno da un’automobile che arrivava da dietro. Il tutto è accaduto ad Angri, al confine con Sant’Egidio del Monte Albino

I tentativi di soccorso

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma il ragazzo è morto praticamente sul colpo e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il conducente dell’automobile che ha investito il 27enne non dovrebbe aver riportato ferite gravi.

fonte: Fanpage