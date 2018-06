L’INCREDIBILE STORIA DELL’UOMO SENZA PENE. FINALMENTE LA NOTIZIA CHE ASPETTAVA DA TEMPO.

Andrew Wardle è famoso in tutto il mondo, a sua discolpa, per essere “l’uomo che è nato senza pene”. Adesso però, per la gioia della sua fidanzata storica, anche lui potrà fare finalmente sesso, grazie ai prodigi della scienza.

LA STORIA

A Wardle è stato infatti impiantato un pene bionico da 50mila sterline allo University College Hospital di Londra, lo scorso venerdì, e finalmente potrà perdere la sua verginità. Come test, l’uomo di 44 anni avrà un’erezione per i prossimi dieci giorni, poi l’impianto sarà sgonfiato. A quel punto Andrew dovrà aspettare sei settimane prima di poter ottemperare alle sue passioni. Ho passato 44 anni della mia vita senza un pene e sono sopravvissuto. Certo, non vedo l’ora, non sarà l’alfa e l’omega ma comunque mi permetterà di sentirmi parte della società”. Andrew è nato a Manchester con un’estrofia alla vescica, una malattia rarissima. Si è sottoposto a centinaia di operazioni, ma finora la scienza non era riuscita a trovare la soluzione definitiva per lui. Sopravvivere senza un pene era diventato molto difficile, tanto che nel 2012 Andrew aveva tentato il suicidio. È stato allora che è entrato in contatto con Dan Wood, l’urologo che ora ha reso possibile l’intervento. Il pene è stato costruito dalla pelle, dai muscoli e dai nervi del suo braccio sinistro. Una volta creata, la protesi è stata inserita nell’addome e connessa al sistema nervoso venerdì scorso, mettendo fine a un incubo durato 44 anni.