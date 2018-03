L’Italia ha ceduto alla Francia i mari della Sardegna? E’ solo l’ennesima bufala

Ancora una notizia bufala. Questa volta, la non-notizia ha del clamoroso: secondo alcune “ricostruzioni” che girano sui social, l’Italia avrebbe ceduto parte delle sue acque territoriali alla Francia, con un accordo firmato in gran segreto a Caen da Paolo Gentiloni, nel 2015, quando ricopriva il ruolo di ministro degli Esteri.

Di questa notizia ne parla sul suo blog David Puente, molto noto per il suo lavoro contro la disinformazione online, che ricostruisce così la vicenda, a partire da un articolo di Sassarinotizie.com del 2016, in cui vennero riportate le seguenti dichiarazioni del deputato del gruppo Misto Mauro Pili. “I mari a nord della Sardegna diventano francesi. Con un blitz senza precedenti il governo Renzi ha ceduto alla Francia le acque più pescose al Nord della Sardegna. Un’operazione scattata nei giorni scorsi quando un peschereccio sardo una volta lasciato il porto di Alghero e raggiunte le tradizionali aeree di pesca al nord dell’Isola si è sentito intimare dalle autorità francesi lo stop immediato. Il messaggio è stato chiaro: fermatevi state entrando in acque nazionali francesi in base all’accordo internazionale sottoscritto dal governo italiano da quello francese. Le autorità francesi non ci hanno pensato due volte a fermare l’imbarcazione sarda. E’ solo così che tra ieri e oggi si è scoperto che un accordo internazionale siglato dal Ministro degli esteri francese Fabius e quello italiano Gentiloni aveva ceduto porzioni infinite di mare alla Francia, guarda caso quelle aree notoriamente più pescose e battute dalle imbarcazioni della flotta sarda”.

La questione del peschereccio fu immediatamente chiarita dal governo che, a seguito di un’interrogazione parlamentare sulla questione, ammise che si trattò di un errore riconosciuto dalle stesse autorità francesi, come riportato, tra gli altri, anche dal sito Nicematin.com.

Per quanto riguarda invece il tema della cessione, già nelle dichiarazioni riportate da Sassarinotizie.com notiamo una chiara e inequivocabile risposta: mentre inizialmente il deputato sostiene che i mari del nord della Sardegna diventano francesi, poi spiega che l’accordo non ha valore perché non è stato ratificato dal Parlamento italiano, quindi non sono diventati per nulla francesi.

Ecco cosa dice la Farnesina

La stessa Farnesina, come riporta il portale democratica.com, nella giornata del 18 marzo 2018, ha dovuto smentire queste dicerie: Relativamente alle dichiarazioni di alcuni esponenti politici su possibili cessioni di acque territoriali alla Francia, si osserva che esse sono prive di ogni fondamento. L’accordo bilaterale del marzo 2015 non è stato ratificato dall’Italia e non può pertanto produrre effetti giuridici. I confini marittimi con la Francia sono pertanto immutati e nessuno, a Parigi o a Roma, intende modificarli.

Quanto alla data del 25 marzo essa, come informa l’ambasciata di Francia a Roma, riguarda semplicemente “una consultazione pubblica nel quadro della concertazione preparatoria di un documento strategico” sul Mediterraneo che si riferisce al diritto ed alle direttive europee esistenti e che non è volta in alcun modo a “modificare le delimitazioni marittime nel Mediterraneo”. L’ambasciata riconosce che “le cartine circolate nel quadro della consultazione pubblica contengono degli errori (in particolare le delimitazioni dell’accordo di Caen, non ratificato dall’Italia)” e aggiunge che “esse saranno corrette al più presto possibile”.

Si informa infine che a breve si terranno consultazioni bilaterali previste a scadenze regolari dalla normativa UE al solo fine di migliorare e armonizzare la gestione delle risorse marine tra i Paesi confinanti, nel quadro del diritto esistente.