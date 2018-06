Fidanzata stacca i testicoli a morsi al compagno. È accaduto in Italia

Una lite di coppia finita decisamente male. Una donna è stata aggredita dal suo compagno nella loro casa e ha reagito tentando di staccargli letteralmente i testicoli a morsi. I fatti sono avvenuti intorno alle 22.00 in un’abitazione di via Calabria a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia.

IL FATTO

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo e la donna, entrambi di nazionalità rumena, ha avuto una accesa discussione resa più agitata anche dallo stato di ebbrezza alcolica in cui i due sembra si trovassero. E così dalle parole si è passati ai fatti: alla reazione aggressiva da parte del compagno la donna ha risposto staccandogli letteralmente i testicoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i volontari della pubblica assistenza di Monsummano. I soccorsi hanno subito trasportato l’uomo, privo di sensi e sanguinante, all’ospedale di Pescia. Ancora non si sa il motivo per cui la coppia abbia iniziato a litigare in modo così furente.

Fonte: Fanpage