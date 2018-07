Litiga col fidanzato e si impicca con il figlio neonato. È una morte orribile.

Agnieszka Giza, una giovane mamma di 23 anni, è stata trovata senza vita vicono al figlio dopo aver litigato col suo compagno per una notte brava. La donna è stata trovata impiccata e a fare la tragica scoperta sono stati gli operai che la mattina dopo sono andati nella sua abitazione, dove erano stati chiamati per riparare una porta rotta.

Il fatto

I lavoratori hanno suonato il citofono e atteso per diverso tempo che qualcuno aprisse: si sono insospettiti quando hanno sentito il bimbo piangere Solo in quel momento sono entrati in casa, e con sgomento hanno trovato il corpo di Agnieszka che penzolava vicino al figlio. Hanno quindi chiamato ambulanza e polizia, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane donna.

Fonte: FanPage