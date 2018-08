Lo chiamano “il bambino fenicottero”. La sua storia vi lascerà senza parole…

Tim Tebow è un giocatore di football professionista. Oggi ha 30 anni ed è nato nelle Filippine, dove i genitori, di confessione battista, si trovavano per una missione. Durante un viaggio da missionario, Tim ha conosciuto il piccolo Sherwin. Il ragazzo non era come tutti i suoi coetanei, era diverso. Aveva le gambe estremamente deformate e questo gli impediva di condurre una vita normale. Tim ha voluto aiutare il bambino creando la fondazione Tim Tebow. Voleva sostenere le persone come Sherwin che non potevano permettersi di pagare le cure mediche. All’inizio di quest’anno, Aldrin, un bambino di 11 anni, è stato ricoverato nella clinica Tebow, nelle Filippine. Proprio come Sherwin, aveva le gambe deformate e camminava con difficoltà. Quanto Tim ha visto una foto di Aldrin, ha iniziato a pensare a Sherwin. Sapeva che doveva aiutarlo.