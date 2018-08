«Lo spettacolo è finito, Ora basta». Morte 3 persone: i pompieri si arrabbiano e sparano acqua su chi filma col cellulare

A volte il cellulare è meglio tenerselo in tasca. Forse la reazione dei pompieri potrebbe sembrare esasperata ma è anche la rabbia di chi per mestiere è costretto spesso a dover accettare tante morti ingiuste.

La vicenda

In seguito ad un incidente in Germania dove ben tre persone sono morte nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco, moltissime persone si sarebbero fermate per riprendere la scena col cellulare intralciando così sia il lavoro di chi era sul posto sia il traffico. I pompieri a quel punto si sono stancati e così hanno deciso di fare qualcosa in modo che magari queste persone in futuro ci pensino su due volte prima di tirare fuori il proprio cellulare. Con la pompa in mano si sono girati verso chi stava filmando ed hanno spruzzatogli dell’acqua in modo da impedirgli di scattare foto.