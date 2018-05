“Sembrava dormisse”, tengono in casa il corpo della figlia 12enne morta per una settimana

Una storia tragica che arriva direttamente da Londra. Una ragazzina di 12 anni è morta in seguito ad alcune complicanze causate dalla sindrome di Costello. I genitori Però pare abbiano fatto qualcosa di non consueto ovvero le hanno messo il vestito che la dodicenne amava tanto indossare, le hanno messo i fiori tra i capelli e l’hanno adagiata sul lettino dove è rimasta per circa una settimana. I genitori hanno riferito che la ragazzina sembrava dormisse perché aveva gli occhi chiusi. La notizia riportata da newsitaliane.it

La ragazzina sarebbe morta in ospedale, ma in seguito al decesso la famiglia pare sia stata in grado di portarla a casa dove è rimasta una intera settimana prima di darle poi l’addio definitivo.