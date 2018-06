Londra ridotta all’osso: “senza medicine, cibo e carburante”. La notizia è di poco fa. Questo è quanto sarebbe stato riportato da Tgcom24 in merito alla probabile uscita dall’Ue: «Londra si prepara al peggio nel caso in cui il 29 marzo la Gran Bretagna dovesse uscire dall’Ue senza un accordo. Secondo uno “scenario da apocalisse” messo a punto da alti funzionari del governo per il ministro per la Brexit, David Davis, si prevede un collasso del porto di Dover già dal “primo giorno” e, entro due settimane da quella data, una carenza di medicine, di carburante e di cibo».